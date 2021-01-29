Количество заболевших ОРВИ в Башкирии выросло на 9% Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Роспотребнадзор спрогнозировал начало эпидемии гриппа в Башкирии. Рост заболеваемости ожидается во второй половине февраля. Об этом со ссылкой на руководителя эпидотдела надзорного ведомства Зухру Шагиеву сообщает «АиФ-Уфа».

По данным специалиста, с 18 по 24 января в республики ОРВИ подхватили около 20 тысяч человек, почти половина из них – девять тысяч – дети. Показатель оказался на 9% выше, чем в предшествующую неделю. Такой прирост заболеваемости сложился за счет детей - в их категории количество инфицированных увеличилось на 40%. Шагиева отметила, что «этот рост [числа случаев ОРВИ] еще далек от эпидпорогов». Грипп как в Башкирии, так и по всей России «пока не регистрируется».