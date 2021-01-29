Хабирову «стыдно за своих коллег» и перед людьми из-за ситуации с отоплением

фото: Радий Хабиров // vk.com

Главе Башкирии Радию Хабирову «стыдно за своих коллег» и перед людьми из-за высоких платежей за отопление по итогам декабря 2020 года. Об этом руководитель региона написал на своих страницах в соцсетх.

– Откровенно говоря, очень стыдно за своих коллег, допустивших это, и стыдно перед людьми, которых мы так обидели, – написал Хабиров.

Он пообещал, что перерасчеты за повышенные платежи будут сделаны, коллег из МинЖКХ Башкирии и Уфы накажут, а техническое состояние приборов учета тепла исправят.

– Больше в республике такого не будет, – заключил глава региона.

К своему посту Хабиров прикрепил видео, где он сидит вместе с пенсионеркой, которая подает заявление на перерасчет начислений на излишне выставленные платежи за тепло. По словам пожилой женщины, по итогам декабря отопление обошлось ей в 2408 рублей, хотя за ноябрь она платила на 950 рублей меньше.

Напомним, ресурсоснабжающие организации в Башкирии заявили, что перерасчет за тепло будет сделан всем, у кого платежи выросли как минимум на 42%.