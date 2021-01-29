Хабиров подписал указ о снятии ряда коронавирусных ограничений

Хабиров снял ряд ограничений по коронавирусу в Башкирии

Глава Башкирии Радий Хабиров снял ряд антиковидных ограничений. Изменения, анонсированные накануне, были утверждены в указе о режиме повышенной готовности. Сегодня, 29 января, документ появился на портале правовой информации.

Основные изменения в указе следующие:

– места в кинотеатрах, театрах, концертных залах и домах культуры теперь могут заполняться на 70%;

– возобновляют работу ночные клубы и дискотеки;

– трибуны на футбольных матчах разрешено заполнять на 85%, на хоккейных – на 70%. Открытые спортплощадки могут заполняться зрителями на 85%, закрытые – на 70%;

– заведения общепита – бары, рестораны, кафе – могут работать круглосуточно;

– органы власти возобновляют личный прием граждан;

– с 27 марта начнут работать профилактории, санатории, пришкольные и другие детские лагеря при условии санитарно-эпидемиологического заключения;

– с 8 февраля вузы Башкирии возвращаются к очному обучению.

Обязательный режим самоизоляции для пожилых и хронически больных людей продлевается до 11 февраля.