«Резкого роста платежей нет. Это факт»: директор «БашРТС» – о начислениях за тепло

Руководитель ресурсоснабжающей компании заверил, что деньги за ошибочное начисление платежей за отопление будут возвращены Фото: Алексей БУЛАТОВ

Директор ресурсоснабжающей компании «Башкирские распределительные тепловые сети» Тимофей Дубровский заявил, что начисления за теплоснабжение за 2019-й и 2020-й годы «практически равны». Об этом он сказал на заседании в республиканском парламенте.

– Начисления за 19-й и 20-й год в Башкирии практически равны. Людям в 19-м и 20-м году были начислены примерно одинаковые суммы. Резкого роста платежей год к году нет. Это факт, – отметил руководитель предприятия.

Дубровский отметил, что превышения начислений за декабрь более чем на 42% были выявлены по 310 тысячам лицевых счетов.

– Это большое количество. Но на фоне начислений в 2 млрд 220 млн за декабрь месяц по республике сумма, превышающая 42% – 115 млн рублей. Это всего лишь порядка 5% от суммы начислений, – добавил директор «БашРТС».

По его словам, в ходе работы по выявлению причин высоких платежей было выявлено 18 домов, где произошло ошибочное начисление. Это связано со сбоями в работе приборов учета. Дубровский заверил: «все, что было начислено не в соответствии с действующим законодательством, будет возвращено».