В Башкирии за день от коронавируса скончались 4 человека. Это антирекорд с начала 2021 года

Общее число случаев коронавируса в Башкирии приближается к отметке в 24 тысячи Фото: Артем КИЛЬКИН

В Башкирии за минувшие сутки, с 28 на 29 января, от коронавируса скончались сразу 4 человека. Это антирекорд с начала 2021 года. Такой же прирост жертв инфекции, по данным регионального оперштаба, регистрировался 31 декабря. Всего от COVID-19 умерли 182 жителя республики.

Тем времени общее количество случаев коронавируса приближается к отметке в 24 тысячи – 23 912. За день инфекцию нашли у 167 человек. Выписано по выздоровлению 18 062 жителя, 138 – за прошедшие 24 часа.

Сейчас носителями ковида являются 5668 человек, из них 409 лежат в больницах, 5 259 переносят болезнь в легкой форме и лечатся дома.