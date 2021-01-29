В башкирском онкодиспансере провели уникальную нейрохирургическую операцию

Операция прошла успешно Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В республиканском онкологическом диспансере в Башкирии врачи провели уникальную нейрохирургическую операцию. Они удалили пациенту опухоль головного мозга под ультразвуковым контролем с использованием операционного микроскопа. Об этом 28 января сообщил региональный Минздрав.

В медучреждении передали, что операция прошла успешно, и пациент чувствует себя хорошо. Сейчас медики ждут результаты гистологического исследования. Когда они придут, консилиум специалистов будет определять дальнейшую тактику лечения. При необходимости пациент пройдет в онкодиспансере лучевую или химиотерапию.

Как отметили в Минздраве, операция стала «большим шагом» для развития онкологической и нейроонкологической служб республики.