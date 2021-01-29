«Сын никогда больше не увидит папу»: в Уфе скончался молодой отец, разбившийся с семьей в аварии

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В Уфе скончался 29-летний Эдуард Ш., который днем 17 января вместе со своей семьей попал в жуткое ДТП из –за пьяного водителя. Напомним, уфимец, его молодая жена и 2,5-годовалый сынишка возвращались домой из деревни на своем Hyundai Elantra, когда им навстречу вылетел внедорожник Ford Explorer на большой скорости и протаранил автомобиль семьи. Позже выяснилось, что водитель внедорожника был сильно пьян.

Супруги и их сын получили серьезные травмы, но больше всего пострадал Эдуард. Спасателям даже пришлось с помощью гидравлических ножниц извлекать пострадавшего из искореженной машины. Мужчина получил серьезную травму головы, множественные переломы, перенес несколько серьезных операций, после чего его ввели в медицинскую кому. Врачи сделали все возможное, но молодой уфимец скончался в реанимации, так и не приходя в сознание.

- Он так мечтал быть папой минимум 3 детишек, мечтал увидеть теплое море и много о чем он еще мечтал. Он был эталоном мужчины, отца, мужа, и человека. Авария, в которой он пострадал с семьёй, сломала и изменила много судеб, принесла страдания огромному количеству людей. Его сын больше никогда не увидит папу, а жена любимого мужа, а родители своего родного, любимого сына. Я больше не увижу своего лучшего друга, - скорбит близкий друг Эдуарда Радик И.

У Эдуарда остались жена и сын, которые сейчас также находятся в больнице, но их состояние уже стабилизировалось и не внушает опасения. Сейчас осиротевшая семья нуждается в помощи, и если вы хотите помочь им, то можете внести посильный вклад на карту Сбербанка 5336 6903 2639 9120 (получатель Гульшат Рифкатовна Ш.).