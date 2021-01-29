Туристов из Башкирии оштрафовали на 700 тысяч рублей из-за тестов на коронавирус

Туристов штрафовали по статье о нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения

Туристы из Башкирии, которые вернулись из-за рубежа и не опубликовали результаты своих тестов на коронавирус на портале «Госуслуг», были оштрафованы на общую сумму в 727 тысяч рублей. Они нарушили постановление главного санитарного врача, сообщил региональный Роспотребнадзор, который проводит контроль за прибывающими в страну гражданами.

– Составлен 261 протокол об административных правонарушениях, материалы направлены в судебные органы для рассмотрения, – передали в надзорном ведомстве. – Судебными органами рассмотрено 92 дела, по результатам которых принято решение о назначении наказания в виде административного штрафа на общую сумму 727 500 рублей.

Туристов судили по административной статье за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения при возникновении угрозы распространения заболевания (ч.2 ст.6.3). Статья предусматривает штрафы - от 15 до 40 тысяч рублей.