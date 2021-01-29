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Минздрав Башкирии готов купить 12 упаковок лекарства от смертельной болезни за 67 млн рублей

Одно из управлений ведомство анонсировало аукцион по отбору подрядчика на портале госзакупок
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Минздрав планирует закупить 12 упаковок лекарств

Минздрав планирует закупить 12 упаковок лекарств

Минздрав Башкирии собирается закупить 12 упаковок с ампулами раствора препарата «Спинраза» для лечения спинальной мышечной атрофии. Соответствующий тендер на портале госзакупок разместило «Управление материально-технического обеспечения» ведомства. Начальная и максимальная цена контракта – 67,8 млн рублей (одна упаковка – не более 5,65 млн рублей). Об этом сообщает «РБК-Уфа».

Министерство должно будет приобрести лекарства в течение двух недель после заключения договора. Заявки будут приниматься до 8 февраля, аукцион по отбору поставщика состоится 10 февраля.