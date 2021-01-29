В Башкирии оштрафовали чиновника, который проигнорировал обращение местного жителя

Туймазинская межрайонная прокуратура проверила, рассматривают ли чиновники заявления жителей и выявила нарушения. Фото: Рустем АХУНОВ

Туймазинская межрайонная прокуратура проверила, рассматривают ли чиновники заявления жителей и выявила нарушения.

В октябре 2020 года в МБУ «Архитектура и градостроительства» обратился местный житель по вопросу выдачи выписки из градостроительного регламента на земельный участок.

Его обращение не рассмотрели в течение 30 дней, ответ мужчина получил только после того, как в дело вмешался прокурор. В отношении чиновника надзорное ведомство возбудило в отношении директора учреждения административное дело по статье «Нарушение порядка рассмотрения обращений граждан». Мировой оштрафовал его на 5000 рублей.