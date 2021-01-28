В Башкирии ожидается резкое потепление

Конец месяца вовсе удивит плюсовой температурой.

Январь 2021 года выдался довольно теплым. Конец месяца и вовсе удивит плюсовой температурой.

Как сообщили в Башгидромете, завтра 29 января в республике ожидается -3, -5 градусов днем, а в горных районах потеплеет до +2.

30 января в субботу пройдет небольшой снег, местами до умеренного. В отдельных районах ожидается снежный накат и гололедица. На улице по-прежнему будет тепло: столбики термометра покажут -3, 0 градусов.

31 января снова ожидается снежный день с плюсовой температурой. Температура воздуха ночью ожидается -3,-8 градусов, днем 0, -5 градусов.

Такой характер погоды сохранится и в начале февраля.