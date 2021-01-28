Хабиров заявил, что Башкирия к середине года вернется к «нормальной доковидной жизни»

Хабиров призвал жителей вакцинироваться – с его слов, послабления будут эффективными, если люди сделают прививки. Фото: Рустем АХУНОВ

Сегодня 28 января власти Башкирии сняли ряд ограничений по коронавируса. Санитарные нормы – дистанция, маски, дезинфекция помещений, конечно же, остаются. Зато кафе возвращаются в привычный рабочий режим, студенты выходят на учебу, удаленка остается на усмотрение работодателя.

- Это первые шаги. И пошли мы на это, только убедившись, что ситуация действительно стабилизировалась (хотя люди уже давно устали от ограничений и требовали их отменить), - написал вечером глава республики.

Он отметил, что с 15 февраля освобождаются почти 1500 ковидных коек, они перейдут на нормальный профиль работы. Хабиров призвал жителей вакцинироваться – с его слов, послабления будут эффективными, если люди сделают прививки.

- Вакцина начала поступать, пока небольшими объемами. За февраль мы сможем вакцинировать до 150 тысяч жителей (начинаем – с врачей, учителей, других групп риска). Надеюсь, в середине года мы полностью вернемся к нормальной доковидной жизни, - сказал Радий Хабиров.