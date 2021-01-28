В это воскресенье в Уфе бесплатно выступит Элвин Грей

Помимо Юльякшина для уфимцев и гостей города выступят Рустам Гиззатуллин, Раиль Уметбаев, Зилия Бахтиева, Алтынай Валитов, МС Баш, Этно-проект «Zainetdin».

В воскресенье 31 января в столице Башкирии бесплатно выступит Элвин Грей. Концерт «Даешь молодежь!», посвященный Дню студента, пройдет на площади перед Государственным академическим русским драматическим театром. Организаторы мероприятия молодежи вырваться из «всемирный паутины» и насладиться возможностями реальной жизни, без компьютеров и смартфонов и наконец-то включиться в режим офлайн.

Помимо Юльякшина для уфимцев и гостей города выступят Рустам Гиззатуллин, Раиль Уметбаев, Зилия Бахтиева, Алтынай Валитов, МС Баш, Этно-проект «Zainetdin».

Концерт начнется в 12:00, завершится в 17:00. Вход свободный.