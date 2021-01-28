Жительница Уфы лишилась 16 тысяч рублей из-за банкомата

Полицейские возбудили уголовное дело из-за украденных из банкомата денег

Жительница Уфы потеряла 16 тысяч рублей из-за того, что банкомат не завершил до конца операцию. Случай произошел в микрорайоне Сипайлово.

Как рассказал собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах, женщина зашла в отделение финансовой организации и пыталась перевести на счет через банкомат 16,6 тысячи рублей. Внешне все прошло успешно, однако на самом деле перевод не был завершен – деньги остались в лотке. Когда уфимка ушла, бесхозные средства в банкомате заметил неизвестный посетитель банка. Он благополучно присвоил купюры себе и отправился восвояси.

Следственный отдел полиции по факту кражи возбудил уголовное дело. Сейчас сотрудники пытаются найти воришку.