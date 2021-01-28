Против уфимца возбудили уголовное дело: он взял за шею свою знакомую и грозился убить

Мужчина набросился на подругу во время ссоры

В Уфе против местного жителя возбудили уголовное дело об угрозе убийством. Заявление на него написана знакомая. Инцидент произошел еще в начале января, однако делу дали ход только на днях, сообщил собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах.

Все случилось в частном доме в поселке Турбаслы, где между знакомыми 31-летним мужчиной и 34-летней женщиной вспыхнул конфликт. Первый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, взял подругу за шею и стал сжимать горло, параллельно угрожая расправой. Той удалось вырваться и убежать. Затем она пошла в полицию и написала заявление на знакомого. Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. На допросе он дал признательные показания, после чего его отправили домой под подписку о невыезде.