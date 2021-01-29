Уфимка заявила полицейским, что возле клуба ей сломали обе лодыжки. Камеры видеонаблюдения это не подтвердили

Записи с камер видеонаблюдения не подтвердили слова потерпевшей

В Уфе 41-летняя женщина сообщила полицейским, что ее избили возле ночного ретро-клуба. Сотрудники правоохранительных органов изучили записи с камер видеонаблюдения, на которых пострадавшая спокойно уходит из заведения вместе с мужем – спустя три часа после предполагаемого нападения.

Как сообщил собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах, днем 26 января уфимка с травмированными ногами обратилась в один из городских травмпунктов. Там ей диагностировали закрытый перелом наружных лодыжек правой и левой голеней. По виду повреждения могли иметь криминальный характер – случайно такие травмы не получают, поэтому делом заинтересовались полицейские.

Сотрудникам пострадавшая пояснила, что минувшей ночью была в ретро-клубе вместе с мужем. Они пришли туда уже в подвыпившем состоянии. По словам женщины, около часа ночи супруг ушел к барной стойке, и пока его не было, к ней подошли «двое неизвестных». Они якобы схватили ее, вывели на улицу, где несколько раз ударили по ногам, после чего вернулись обратно в клуб.

Следственно-оперативная группа направилась в ночное заведение, чтобы разобраться в инциденте. Полицейские просмотрели записи с камер наблюдения, после чего у них возникли вопросы к потерпевшей. Согласно видео, супружеская пара действительно находилась в клубе в ту ночь – причем сидела там почти до пяти часов утра. Затем они спокойно покинули заведение и ушли в неизвестном направлении. За все это время к ним никто не подходил и конфликтов у них ни с кем не было.

Почему потерпевшая солгала и как именно получила травмы ног, пока неизвестно. В этом сейчас разбираются полицейские.