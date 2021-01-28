В Уфе будут судить гражданина Китая, который пытался подкупить сотрудника ФСБ

фото: СК РБ

В Уфе будут судить 50-летнего гражданина Китай, который пытался дать 2 млн рублей сотруднику ФСБ в качестве взятки. Об этом сообщил Следственный комитет Башкирии.

Обвиняемый был гендиректором коммерческой фирмы. В первой половине 2020-го года ФСБ проводила обыски в компании «по факту неправомерных действий» и изъяла там мобильный телефон и электронные носители. В конце мая – начале июня гражданин Китая пытался дать фээсбэшнику взятку в размере 2 млн рублей, чтобы вернуть гаджеты и прекратить проверки,

– Обвиняемый специально приобрел мобильный телефон аналогичной модели, на который планировал заменить изъятый, – сообщили в СК. – Сотрудник ФСБ доложил руководству о незаконном предложении.

При передаче взятки мужчина был задержан силовым ведомством. Обвиняемый признал вину в совершенном преступлении. В ближайшее время уголовное дело будет передано на рассмотрение в суд.