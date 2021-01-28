Поход двух уфимок в гости к общему знакомому закончился поножовщиной

К месту происшествия вовремя подоспели полицейские

В Давлекановском районе Башкирии уфимка вместе с подругой пошла в гости к своему знакомому. Когда на вечеринку заявился ее муж, началась поножовщина. Подробности инцидента сообщили в МВД республики.

В минувший понедельник, 25 января, из села Вперед поступило сообщение о том, что в одном из частных домов находится мужчина с множественными ранениями. Первыми на место происшествия прибыли сотрудники угрозыска и участковый. Хозяин поначалу не открывал им дверь, однако полицейские после непродолжительного разговора все-таки убедили их впустить. Там они обнаружили 33-летнего уфимца. У него были ножевые раны на спине, животе и груди. К дому подоспели и медики - они госпитализировали пострадавшего в ближайшую больницу. Полицейские в свою очередь занялись 41-летним подозреваемым – тем самым, что не хотел им открывать дверь. Они выяснили детали происшествия. Как оказалось, в деле замешана 39-летняя женщина, жена раненого мужчины.

– Накануне 39-летняя уфимка, у которой сейчас сложные отношения с мужем, попросила своего близкого друга свозить ее в гости в Давлекановский район. 41-летний знакомый, видимо готовый на все ради чужой жены, арендовал машину, накупил продуктов и повез ее в село Вперед. Там их с нетерпением ждала подруга, которая к тому же еще и является бывшей женой нынешнего мужа приятельницы из Уфы. По приезде подруги стали общаться и разбавлять зимний вечер алкоголем. С ними за столом также скромно расположился тот, благодаря кому и осуществилась долгожданная встреча, – пересказали завязку истории в МВД.

Во время застолья женщины вспомнили мужчину, который для одной из них был бывшим, а для другой нынешним супругом. Они позвонили ему и попросили присоединиться к компании. Тот согласился, но приехал со своим приятелем и был настроен просто забрать жену домой. Против его намерений был хозяин дома. Он заявил, что гостья приехала с ним и уедет тоже с ним. Беседа на кухне резко перешла в открытый конфликт – началась драка.

– В ходе нее 41-летний гражданин схватил нож и ударил им своего оппонента, а потом еще и еще. Обе женщины очень быстро убежали из дома. Вместе с ними был вынужден отступить и друг 33-летнего пострадавшего, который лишь смог оперативно позвонить в полицию, – добавили в МВД.

Выбежавшая на улицу жена пострадавшего позвонила хозяину дома и попросила его отпустить мужа. Тот взял в руки нож и стал спрашивать раненого, «готов ли он погибнуть за свою любовь». Хрипя в трубку, он ответил утвердительно. И именно в этот момент на место происшествия подъехали полицейские.

Итог: пострадавший находится в больнице, подозреваемый в причинении тяжкого вреда здоровью – под стражей. Кого из них будет навещать 39-летняя уфимка, неизвестно, отметили в МВД республики.