На борьбу со смертностью Башкирия направит около 20 млрд рублей

2021-й год в Башкирии объявлен годом здоровья и активного долголетия Фото: Артем КИЛЬКИН

Башкирия намерена направить на борьбу со смертностью около 20 млрд рублей. Об этом 28 января в своем послании республиканскому парламенту сообщил руководитель региона Радий Хабиров.

– В следующем году начнём новую программу модернизации первичного звена нашего здравоохранения, особенно на селе. Направим около 20 млрд рублей на снижение смертности от основных причин, повышение доступности медицинской помощи. Усилим работу по предотвращению гибели людей от пожаров, ДТП и других чрезвычайных случаев, – сказал глава Башкирии.

Во время своего выступления Хабиров также заявил, что «самое дорогое для нас – это жизнь и здоровье людей». Именно поэтому, отметил он, 2021-й объявлен Годом здоровья и активного долголетия.

В текущем году власти республики возобновят всеобщую диспансеризацию, запустят программу реабилитации переболевших коронавирусом. Особое внимание планируется уделить укреплению здоровья старшего поколения. В 2021-м продолжится строительство хосписа, хирургического корпуса кардиоцентра, а также начнется возведение Центра детской онкологии и гематологии.