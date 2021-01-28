Правоохранительные органы Башкирии за 2020 раскрыли более 27 тысяч преступлений

В МВД дали статистику по раскрытым и выявленным преступлениям за прошлый год

Правоохранительные органы Башкирии за 2020 год раскрыли более 27 700 преступлений, среди которых 5 тысяч тяжких и особо тяжких. Об этом сообщила пресс-служба МВД республики.

По статистике, в прошлом году сократилось число убийств и покушений, а также количество разбоев, грабежей, умышленных причинений тяжкого вреда здоровью. Напротив, в регионе участились случаи краж и мошенничеств.

– Раскрыто более 160 преступлений, совершенных в составе организованных групп или преступных сообществ. Привлечено к уголовной ответственности 93 участника организованных групп, – передали в МВД. –Выявлено свыше 400 преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия. С использованием огнестрельного, газового оружия и боеприпасов совершено более 100 преступлений.

В 2020 году на территории республики зарегистрировано около 5,6 тысячи преступлений, связанных с оборотом наркотиков. Полицейские накрыли шесть подпольных лабораторий, где изготавливались запрещенные вещества. Из незаконного оборота изъято более 265 кг наркотических средств.

Сотрудники правоохранительных органов выявили около 2,2 тысячи экономических преступлений, из них 960 связаны с коррупцией, 145 фактов взяточничества. К уголовной ответственности привлечено 450 человек.