В Башкирии прекратили поиски 17-летней девушки, пропавшей при странных обстоятельствах

Рассказывать, где находилась целые сутки несовершеннолетняя, родные не стали.

В Мечетлинском районе Башкирии в селе Большеустьикинское прекратили поиски 17-летней школьницы, которая загадочным образом пропала днем 27 января. Об этом сообщили ее близкие в социальных сетях.

- Нашлась, все хорошо, - написали они. Рассказывать, где находилась целые сутки несовершеннолетняя, не стали.

Напомним, что девушка вышла из дома вчера и сказала, что пойдет на каток. Через два часа она позвонила маме и сообщила, что идет домой, однако так и не дошла. Родители забеспокоились, выложили объявления о пропаже в социальных сетях и обратились в полицию. Благо поиски завершились благополучно.