В Башкирии впервые с начала недели не зафиксирован прирост смертей от коронавируса

На госпитализации с коронавирусом в Башкирии находятся почти 450 пациентов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Башкирии впервые с начала текущей недели не зарегистрирован суточный прирост умерших от коронавируса. Показатель жертв инфекции сохранился на уровне в 178 человек.

По данным регионального оперштаба на 28 января, за прошедшие сутки COVID-19 выявили у 168 жителей республики. За все время подтверждено 23 745 случаев заражения. Выздоровело при этом 17 924 человека, 161 из них выписались за прошедшие 24 часа.

Активными носителями коронавируса прямо сейчас являются 5643 жителя: 441 лежат в больницах, 5202 переносят инфекцию дома.

Напомним, сегодня глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что республика переходит к поэтапному снятию антиковидных мер.