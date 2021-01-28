Власти Уфы не хотят установки бюста Сталина, потому что это «может вызвать непредсказуемую реакцию» среди горожан

В мэрии Уфы высказались против установки бюста Сталину Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Власти Уфы считают установку в городе бюста Сталина нецелесообразной, потому что это «может вызвать непредсказуемую реакцию» среди жителей. Такой ответ дала администрация башкирской столицы на запрос активистов, выступающих против памятника бывшему руководителю СССР. Об этом сообщила общественница Кристина Абрамичева.

– Мы с активистами создали петицию на местном ресурсе – против установки памятника Сталину в Уфе. И нами получен ответ от Администрации города. Спасибо всем, кто подписал! – написала она в своем фейсбуке.

В мэрии отметили, что «возникающее сегодня множество спорных моментов, связанных с биографией и деятельностью И.В. Сталина не позволяют принимать однозначного решения по установке ему бюста.

Напомним, ранее региональное отделение КПРФ объявило сбор средств на создание и установку в Уфе бюста Сталина.