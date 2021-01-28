Минтранс Башкирии ответил на жалобы жителей Уфы на нехватку автобусов

Автобусов не хватало жителям Демского района

На прошедшем 27 января брифинге министр транспорта Башкирии Алан Марзаев ответил жителям Демского района Уфы, которые жалуются на нехватку автобусов. По словам чиновника, одна из причин этой проблемы – реконструкция развязки на Валиди-Юлаева.

– Мы наблюдали рост жалоб по данному направлению. Вызвано это было тем, что в связи с ремонтом развязки Заки Валиди люди начали раньше выходить на работу. Был проанализирован пассажиропоток. Сейчас в онлайн-режиме проводим статистический учет. Количество автобусов [в районе] увеличено. Там один частный перевозчик был – он, по-моему, на пять единиц увеличил. И «Башавтотранс» тоже увеличил, на сколько единиц – не скажу, – пояснил Марзаев.

Ранее он также рассказал о задумке вернуть трамваи на проспект Октября и о строительстве в Уфе двух новых мостов.