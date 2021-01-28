Уфимский парк «Кашкадан» благоустроят к лету

фото: Радий Хабиров // vk.com

Уфимский парк «Кашкадан» будет благоустроен уже к лету текущего года. Об этом в своем послании башкирскому парламенту сообщил глава республики Радий Хабиров.

– Благоустроим на достойном уровне парк «Кашкадан» – с чистым озером, современными площадками и велодорожками. Будущим летом жители смогут насладиться этим парком, – сказал руководитель региона.

Он добавил, к своему 450-летию в 2024 году Уфа серьезно преобразится, и ни один район «не останется без внимания». По словам Хабирова, власти сделают «все, чтобы новая набережная стала любимым местом отдыха для горожан и гостей столицы». Также планируется реконструировать Русский драматический театр, Театр кукол и госцирк.