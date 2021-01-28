Глава Башкирии пообещал жителям вернуть часть денег за отопление

Фото: пресс-служба главы Башкирии

Сегодня, 28 января, глава Башкирии Радий Хабиров выступил с традиционным ежегодным посланием к депутатам Госсобрания-Курултая. В колонном зале башкирского парламента руководитель региона озвучил целый ряд обещаний для жителей и поручений для чиновников. Так, например, он в очередной раз поднял тему высоких платежей за отопление.

- Скажу также о ситуации, возникшей при переходе на систему оплаты отопления по факту. Она вызвала многочисленные и обоснованные жалобы наших жителей на перетопы в квартирах и неточности при расчетах со стороны ресурсоснабжающих организаций. Там где ошибки допущены, мы их все исправим. И будем возвращать людям деньги. Но при этом такое не должно больше повторяться. И соответствующее поручение правительству я уже дал, - заявил Радий Хабиров.