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Хабиров публично извинился перед уфимцами

Поводом для этого стала реконструкция путепровода по улице Валиди
Владислав КАЗАНЦЕВ
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glavarb.ru

glavarb.ru

Глава Башкирии Радий Хабиров публично извинился перед жителями столицы республики Уфы. Поводом для этого стала реконструкция оживленного путепровода по улице Заки Валиди над проспектом Салавата Юлаева - сейчас мост демонтирован. Из-за дорожных работ многие горожане столкнулись с большими пробками на въезде и выезде из города.

– Сегодня с этой трибуны я хочу извиниться перед жителями республики за неудобства, – сказал руководитель региона 28 января во время послания Госсобранию-Курултаю. – Мы понимали, что этот шаг вызовет напряжение, безусловно, но других вариантов у нас просто не было. Это обязательно нужно было сделать, увязав строительство новой вставки между мостами через реку Белую и развязку [по улице Заки Валиди]. Когда мы в сжатые сроки завершим все работы, ситуация на въезде в столицу значительно улучшится.

Он напомнил правительству, что реконструкцию путепровода необходимо завершить к 1 сентября 2021 года.