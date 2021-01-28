«Мы стряхнем с себя эту заразу»: Хабиров заявил о поэтапном снятии антиковидных мер

Хабиров анонсировал послабление ограничительных мер, связанных с коронавирусом

Глава Башкирии Радий Хабиров заявил о поэтапном снятии ограничений, связанных с коронавирусом. Об этом он сказал 28 января в своем послании региональному Госсобранию-Курултаю.

– Мы переломили ситуацию, и с сегодняшнего дня приступаем к поэтапному снятию антиковидных мер. В ближайшее время мы стряхнем с себя эту заразу, которая уже год мешает нам жить по-человечески. Но для этого надо придерживаться простых правил, и все они вам известны, – обратился руководитель республики.

Он отметил, что «самое главное сейчас – это обязательно сделать прививку», которую он проверил на себе и «чувствует себя прекрасно». Хабиров добавил: «чем быстрее у большинства из нас появится собственный иммунитет, тем скорее республика обретет иммунитет коллективный».