Жительница Башкирии попала под колеса авто в свой день рождения

фото: ГИБДД РБ

В башкирском городе Салавате местная жительница попала под колеса машины в свой 51-й день рождения. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

ДТП произошло вчера днем, 27 января, на улице Гагарина. Женщина переходила проезжую часть по пешеходному переходу, когда на нее совершила наезд 31-летняя горожанка за рулем хэтчбек Toyota Yaris. Пострадавшую с травмами госпитализировали в ближайшую больницу.

За минувшие сутки на дорогах Башкирии было зарегистрировано еще четыре аварии, в которых пострадали столько же человек.