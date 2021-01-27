Глава района в Башкирии заявил, что не может остановить вырубку леса на Инзерских Зубчатках

Фото со страницы Андрея Иванюты

Глава Белорецкого района Андрей Иванюта прокомментировал ситуацию с вырубкой леса на Инзерских Зубчатках, подтвердив, что неподалеку от них на самой тропе в районе урочища Миселя находится склад свежесрубленных деревьев, а в нескольких метрах от тропы работает техника и продолжается валка леса. Всего Иванюта насчитал на месте 14 КамАзов.

«Как глава района я не могу запретить вырубку - нет у меня таких полномочий. Эти земли федеральные, и разрешение лесоперерабатывающим компаниям выдаёт министерство лесного хозяйства республики. Оно было получено ещё в 2016 году», – объяснил руководитель района.

Иванюта также выразил и свое мнение, что лес возле крупного туристического объекта вырубаться не должен, но для этого на Зубчатках нужно сделать национальный или природный парк. Профильное совещание по ситуации планируется провести в начале февраля.