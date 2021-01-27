Спасатели Башкирии предупредили о резком ухудшении погоды

В МЧС по Башкирии предупредили жителей республики о том, что завтра, 28 января, в регионе резко ухудшатся погодные условия. По прогнозам ведомства, главным образом испортится ситуация на дорогах – появятся гололед и гололедица, а также туман видимостью 500-1000 метров.

В связи с ухудшением погоды спасатели напомнили, что во время гололеда нужно ступать медленно и осторожно, пересекая проезжую часть дороги, быть предельно внимательными. Водителям нужно соблюдать скоростной режим и помнить о том, что тормозной путь при гололеде увеличивается почти втрое. Также в МЧС рассказали о том, что туман искажает «реальные явления», из-за чего сложно, к примеру, понять, движется или стоит другой автомобиль.