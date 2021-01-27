В Башкирии опубликовали фоторобот подозреваемого в убийстве 83-летней старушки

Фото: Следком Башкирии

Сегодня, 27 января, на сайте Следственного комитета Башкирии появился фоторобот подозреваемого в убийстве 83-летней женщины из села Удельно-Дуваней Благовещенского района. Тело погибшей обнаружили 17 сентября 2019 года в ее собственном сарае с множеством колото-резанных ран.

Приметы подозреваемого: на вид около 40 лет, рост – около 178 см, плотное телосложение, без акцента.

Был одет: черная кожаная куртка, черная панама.

Всех, у кого есть информация о личности предполагаемого преступника или о том, где он может находиться, просят позвонить и сообщить ее по телефонам: 89196050153, 8 (347) 251-62-51 или 02.