В Уфе опубликованы адреса домов, в подъездах которых сделают капитальный ремонт

фото: ufacity.info

Администрация Уфы опубликовала адреса домов, в подъездах которых в 2021 году сделают капитальный ремонт.

В список вошли 260 парадных в 95 многоквартирных домах. Вот их адреса:

– бульвар Тухвата Янаби, 53 корпус 2;

– бульвар Тюлькина, 5 корпус 1;

– переулок Кулибина, 4;

– проспект Октября, 8 (корп. 1), 132 (корп. 2), 170;

– Лесной проезд, 6 (корп. 3);

– Айская, 84;

– Академика Королева, 21, 29, 30;

– Александра Невского, 19, 21, 23, 25;

– Архитектурная, 4;

– Ахметова, 302;

– Бакалинская, 60 (корп. 2), 62;

– Боткина, 5;

– Вологодская, 19, 79а;

– Гафури 27 (корп. 1 и 2);

– Георгия Мушникова, 9 (корп. 1);

– Гоголя, 55а;

– Донского, 83;

– Достоевского, 60, 68;

– Калинина, 12, 7;

– Карла Маркса, 32, 52;

– Кольцевая, 36, 38, 56, 76, 78, 140;

– Комсомольская, 12 (корп. 1);

– Короленко, 7, 8 (корп.1);

– Ладыгина, 15;

– Левитана, 41;

– Ленина, 9 (корп. 11);

– Летчиков, 4 (корп.2); 4 (корп. 3), 5 (корп.1, 2, 3), Летчиков, 5;

– Льва Толстого, 3, 5;

– Максима Горького, 76;

– Маршала Жукова, 15, 9;

– Матвея Пинского, 1

– Менделеева, 7, 142, 152, 173 (корп. 1,2);

– Мингажева, 158;

– Набережная реки Уфы, 45 (корп. 1, 2, 4);

– Новороссийская, 4;

– Орджоникидзе, 36

– Первомайская, 22, 24, 34, 35, 43, 43а, 90;

– Победы, 18;

– Пушкина, 79;

– Революционная, 34;

– Российская, 43;

– Свободы, 53;

– Софьи Перовской, 11 (корп.1), 15 (корп. 1),

– Сочинская, 10 (корп.1);

– Степана Злобина, 11, 28 (корп. 1, 2), 38;

– Таллинская, 28;

– Рядовая, 3 (корп.1);

– Таллинская, 6;

– Ферина, 20 (корп.1);

– Черниковская, 67;

– Юрия Гагарина, 22 (корп.1).

В число обязательных ремонт по ремонту подъезда входит замена окон, обустройство входа, облицовка пола на первом этаже плиткой, покраска стен, установка энергосберегающих светильников и замена почтовых ящиков.

С начала реализации программы капитального ремонта в Уфе были проведены работы в 2 226 подъездах 719 домов.