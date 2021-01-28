В Уфе опубликованы адреса домов, в подъездах которых сделают капитальный ремонт

фото: ufacity.info
Администрация Уфы опубликовала адреса домов, в подъездах которых в 2021 году сделают капитальный ремонт.
В список вошли 260 парадных в 95 многоквартирных домах. Вот их адреса:
– бульвар Тухвата Янаби, 53 корпус 2;
– бульвар Тюлькина, 5 корпус 1;
– переулок Кулибина, 4;
– проспект Октября, 8 (корп. 1), 132 (корп. 2), 170;
– Лесной проезд, 6 (корп. 3);
– Айская, 84;
– Академика Королева, 21, 29, 30;
– Александра Невского, 19, 21, 23, 25;
– Архитектурная, 4;
– Ахметова, 302;
– Бакалинская, 60 (корп. 2), 62;
– Боткина, 5;
– Вологодская, 19, 79а;
– Гафури 27 (корп. 1 и 2);
– Георгия Мушникова, 9 (корп. 1);
– Гоголя, 55а;
– Донского, 83;
– Достоевского, 60, 68;
– Калинина, 12, 7;
– Карла Маркса, 32, 52;
– Кольцевая, 36, 38, 56, 76, 78, 140;
– Комсомольская, 12 (корп. 1);
– Короленко, 7, 8 (корп.1);
– Ладыгина, 15;
– Левитана, 41;
– Ленина, 9 (корп. 11);
– Летчиков, 4 (корп.2); 4 (корп. 3), 5 (корп.1, 2, 3), Летчиков, 5;
– Льва Толстого, 3, 5;
– Максима Горького, 76;
– Маршала Жукова, 15, 9;
– Матвея Пинского, 1
– Менделеева, 7, 142, 152, 173 (корп. 1,2);
– Мингажева, 158;
– Набережная реки Уфы, 45 (корп. 1, 2, 4);
– Новороссийская, 4;
– Орджоникидзе, 36
– Первомайская, 22, 24, 34, 35, 43, 43а, 90;
– Победы, 18;
– Пушкина, 79;
– Революционная, 34;
– Российская, 43;
– Свободы, 53;
– Софьи Перовской, 11 (корп.1), 15 (корп. 1),
– Сочинская, 10 (корп.1);
– Степана Злобина, 11, 28 (корп. 1, 2), 38;
– Таллинская, 28;
– Рядовая, 3 (корп.1);
– Таллинская, 6;
– Ферина, 20 (корп.1);
– Черниковская, 67;
– Юрия Гагарина, 22 (корп.1).
В число обязательных ремонт по ремонту подъезда входит замена окон, обустройство входа, облицовка пола на первом этаже плиткой, покраска стен, установка энергосберегающих светильников и замена почтовых ящиков.
С начала реализации программы капитального ремонта в Уфе были проведены работы в 2 226 подъездах 719 домов.