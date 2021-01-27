76% оплат проезда в общественном транспорте Башкирии проходят по «безналу»

Пассажиры в Башкирии массово переходят на безналичный расчет оплаты проезда в общественном транспорте

В Башкирии 76% оплат проезда на общественном транспорте приходятся на безналичный расчет. Пассажиры предпочитают банковские карты и единый региональный проездной «Алга». Об этом на брифинге 27 января сообщил министр транспорта республики Алан Марзаев.

– Сегодня 76% оплат [проезда в общественном транспорте] осуществляется безналичным способом, в том числе по «Алге» 46%. 24% – наличные средства. Стоимость проезда по карте «Алга» в автобусах «Башавтотранса» составляет 20 рублей, по банковским картам и наличными – 28 рублей, – рассказал чиновник.

Он добавил, что в Башкирии было продано более 400 тысяч транспортных карт «Алга». Напомним, их ввели в эксплуатацию летом 2019 года.