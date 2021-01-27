Власти Уфы запустили сервис, через который можно подать заявку на уборку снега

фото: ufacity.info

Власти башкирской столицы запустили интерактивную карту «Уфа снежная». Через этот сервис жители города могут оставить заявку на уборку снега во дворе и на проезжей части.

Чтобы подать заявку, на интерактивной карте нужно указать местоположение и добавить фотографию неубранного снега с кратким описанием. Это можно сделать через компьютер и мобильный телефон. Статус жалобы отслеживается в режиме реального времени. Все заявки будут обработаны модераторами и выполнены коммунальными службами города.

фото: ufacity.info

– [Проект] поможет нам вместе с вами почистить от сугробов не только основные дороги и большие улицы (это уже хорошо получается), но и остановки, родные дворы и скверики, – написал мэр города Сергей Греков на своих страницах в соцсетях. – Вместе мы победим сугробы и сделаем Уфу уютной и чистой. Так что все радуемся зиме, сообщаем, где накопились сугробы, а сотрудники администрации будут внимательно отслеживать ваши сигналы и оперативно организовывать работу.

«Уфа снежная» начала работу сегодня. За несколько часов сервис получил от горожан более 110 заявок на уборку снега.