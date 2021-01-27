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Общество

С экс-полицейского из Башкирии и его жены суд взыскал 2,4 млн рублей

Он купил квартиру и жилой дом, которые оказалась в несколько раз дороже суммы доходов его семьи за три года
Владислав КАЗАНЦЕВ
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На имущество полицейского наложен арест

На имущество полицейского наложен арест

Прокуратура башкирского города Октябрьского добилась того, чтобы у бывшего оперуполномоченного уголовного розыска и его жены взыскали 2,4 млн рублей в доход государства.

Основанием для этого стали материалы проверки, согласно которым расходы экс-полицейского не соответствовали его доходам. В 2018 году он купил квартиру и жилой дом на общую сумму в 5,5 млн рублей, при этом его семья за последние три года не заработала и миллиона рублей.

Сначала прокуратура обратилась в городской суд с требованием изъять имущество в пользу государства, однако инстанция не удовлетворила требование надзорного ведомства. После этого прошли заседания в апелляционном и кассационном судах – они уже встали на сторону гособвинителя.

– Принимая во внимание, что ответчики представили в суд договор кредитования и документы о получении денег от родственника и иных выплат на общую сумму более 2,2 млн рублей, судебная коллегия снизила сумму неподтвержденных доходов до 2,4 млн рублей, – пояснили в прокуратуре.

На имущество экс-оперуполномоченного наложили арест в обеспечительных целях. Со службы его уволили в связи с утратой доверия.