Власти Уфы создали онлайн-карту распространения COVID-19, но доступ к ней имеют только коммунальщики

фото: слайд с оперативного совещания в уфимской мэрии

Администрация Уфы разработала интерактивную карту города, которая в онлайн-режиме отслеживает распространение коронавируса. Доступ к этому сервису имеют только коммунальные службы. Карта используется для организации внеплановой дезинфекции подъездов. Об этом 27 января на оперативке в мэрии сообщила замглавврача «Хозрасчетной поликлиники» Лена Нагаева.

– На карте с помощью цвета обозначены места проживания [зараженных коронавирусом] без указания имен и номеров квартир. Инфицированные граждане, лечащиеся на дому, отмечаются красным цветом, госпитализированные с ухудшением самочувствия – синим, а излечившиеся пациенты – зеленым. Фиолетовым на карте обозначены очаги заражения в общежитиях, хостелах и иных местах массового проживанием граждан, – пояснила Нагаева.

Карта обновляется в режиме реального времени. Оперативные данные вносят специалисты дистанционного амбулаторного центра Уфы.