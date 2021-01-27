Мэр Уфы поручил закончить второй этап реконструкции развязки на Юлаева-Валиди до конца 2021 года

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Мэр Уфы Сергей Греков поручил закончить второй этап реконструкции развязки на пересечении проспекта Салавата Юлаева и улицы Заки Валиди до конца 2021 года. Первый этап – строительство расширенного путепровода по Валиди – планируется завершить к 1 сентября.

Как пояснил вице-мэр Радмил Муслимов, после первого этапа у подрядчика будет около трех месяцев на работу по второму – сентябрь-ноябрь.

– Мы планируем эти месяцы задействовать на отсыпку и устройство коммуникаций на съездах и заездах. Я думаю, что сокращение сроков вполне возможно, – отметил чиновник на оперативном совещании в мэрии.

Греков предложил не переносить основные работы на следующий год и обсудить сокращение сроков с подрядчиком.