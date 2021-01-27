В башкирском городе в 5-этажном доме загорелась квартира. Трое детей и 20 взрослых эвакуировались, один человек погиб

фото: МЧС РБ

Вчера, 26 января, в башкирском городе Белорецке вспыхнула квартира в 5-этажном доме по улице Пушкина. Из здания эвакуировались 23 человека, еще один жилец погиб, рассказали в региональном МЧС.

Тревожный вызов на пульт диспетчера аварийной службы поступил в 21:50. Сообщалось о сильном задымлении в подъезде 5-этажки. По приезде к месту происшествия спасатели выяснили, что загорелась однокомнатная квартира.

– Из зоны воздействия опасных факторов пожара эвакуировались 23 человека, в том числе 3 ребенка, – передали в МЧС.

В загоревшейся квартире была обнаружена 74-летняя пенсионерка без признаков жизни. Ее передали бригаде скорой помощи, однако медикам оставалось только констатировать смерть пожилой женщины.

Спасатели локализовали пожар в 22:03. Спустя четыре минуты было ликвидировано открытое горение.