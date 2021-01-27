Парламент Башкирии хочет дать муниципальным властям больше свободы в условиях ЧС

Депутаты рассмотрят законопроект о свободе действия для муниципальных властей 29 января

Депутаты башкирского парламента 29 января рассмотрят законопроект, согласно которому власти муниципалитетов республики получат больше свободы в условиях режима чрезвычайной ситуации. В частности, предлагаемая норма упрощает принятие правовых актов на период ЧС – чиновники на местах смогут действовать более оперативно.

Как пояснил спикер Госсобрания-Курултая Константин Толкачев, законодатели предлагают расширить перечень нормативных актов, которые можно принять в сфере ЧС без оценки регулирующего воздействия. Это упростит и ускорит бюрократические процедуры.

– На органы местного самоуправления возлагаются определенные функции по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, – добавил Толкачев. – Они принимают решение о введении ЧС муниципального масштаба, о проведении эвакуации, аварийно-спасательных и других неотложных работ.