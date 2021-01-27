В Башкирии мужчина ворвался в дом к соседке, где избил и изнасиловал ее

После задержания мужчина дал признательные показания. Против него возбудили уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В одном из сел Иглинского района Башкирии местный житель ворвался в дом к 62-летней пенсионерке, а затем избил и изнасиловал ее. Инцидент произошел в ночь с 24 на 25 января, сообщил собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах.

Пожилая женщина пришла в себя только на следующий день. Днем 25-го числа она пошла в полицию с заявлением. Она сказала, что во втором часу ночи 50-летний сосед взломал дверь ее дома, проник внутрь и набросился на нее с кулаками. После этого мужчина надругался над обессиленной пенсионеркой.

В тот же день подозреваемого доставили в отдел МВД. Во время поимки он находился в состоянии алкогольного опьянения. На допросе мужчина дал признательные показания. Против него возбудили уголовное дело об изнасиловании. Сейчас он находится под стражей. Ранее насильник не привлекался к уголовной ответственности. До задержания он работал скотником на местном агропредприятии.