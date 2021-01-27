В Башкирии за день от коронавируса скончались два человека

На госпитализации с коронавирусом в Башкирии находятся 484 пациента Фото: Олег ЗОЛОТО

В Башкирии за прошедшие сутки было зарегистрировано еще две смерти от коронавируса. С начала пандемии жертвами инфекции стали уже 178 жителей республики. Об этом в своей ежедневной сводке 27 января сообщил региональный оперштаб.

Прирост зараженных за минувшие 24 часа составил 167 человек. Всего на территории республики было выявлено 23 577 случаев COVID-19. По выздоровлению за весь период выписались 17 763 пациента, 172 из них – за сутки.

Все еще болеют 5636 человек: 484 лежат в больницах, 5152 лечатся дома из-за легкой формы инфекции.