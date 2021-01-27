Мэр Уфы распорядился демонтировать ледовые городки. Они опасны для жителей

фото: ufacity.info

Мэр башкирской столицы Уфы Сергей Греков поручил коммунальным службам демонтировать ледовые городки. Из-за потепления фигуры представляют опасность для жителей, сказал градоначальник во время оперативного совещания 27 января.

– Новогодние праздники закончились. Наши городки продолжительное время радовали граждан – особенно детей. Сейчас с учетом изменчивой погоды состояние фигур и конструкций становится опасным, - отметил сити-менеджер.

Ранее Греков также сообщил, что с текущей недели с площадей и улиц Уфы будут убирать елки и иллюминацию.