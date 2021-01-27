Новогодние каникулы в Башкирии привели к семейным очагам коронавируса

В Башкирии зарегистрировано более 23,5 тысячи случаев коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новогодние каникулы в Башкирии привели к увеличению количества семейных очагов коронавируса. Об этом 27 января на оперативном совещании в мэрии Уфы сообщила замруководителя регионального Роспотрабнадзора Галина Пермина.

– В количественном понимании у нас ситуация стабилизировалась. Но у нас изменилась структура [заболеваемости], и появилась больше семейных очагов заболеваемости – это следствие двухнедельного общения в кругу семьи [во время новогодних каникул]. Уменьшилось количество групповых случаев на промышленных предприятиях и организациях, – отметила чиновница из надзорного ведомства.

По состоянию на утро 27 января в Башкирии зарегистрировано 23,5 тысячи случаев COVID-19 (+167 за сутки).