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Жители Уфы за день подали более 2,5 тысячи заявлений на перерасчет платежей за отопление

Всего МУП «УИС» планирует принять около 20 тысяч
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Перерасчет сделают тем абонентам, у которых платежи выросли на 42%

Перерасчет сделают тем абонентам, у которых платежи выросли на 42%

Фото: Александр ГЛУЗ

Ресурсоснабжающая компания «Уфимские инженерные сети» (МУП «УИС») за день получила от жителей башкирской столицы более 2,5 тысячи заявлений на перерасчет платежей за отопление. Об этом на оперативке в мэрии сообщил директор поставщика тепловой энергии Максим Петров.

– Со вчерашнего дня [26 января] мы начали принимать заявления. Мы получили уже более 2,5 тысячи заявлений. Мы отмечаем, что жители очень активно откликнулись на эту темы. При этом мы порядка 20% заявлений получаем по объектам, на которые не поставляем тепловую энергию и где поставщиком являются другие ресурсоснабжающие организации. Мы вернем деньги, но только там, где мы начисляем, – пояснил руководитель предприятия. – Перерасчет будет выполнен либо в феврале, либо в марте. Планируется принять около 20 тысяч заявлений на перерасчет.

Напомним, МУП «УИС» сделает перерасчет платежей за отопление только тем абонентам, у которых начисления за декабрь выросли как минимум на 42% по сравнению с прошлым месяцем.