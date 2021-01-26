Под Уфой может появиться заповедник для бродячих собак

Проблема с бродячими собаками в Башкирии стоит очень остро Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Сегодня, 26 января, в Госсобрании-Курултае Башкирии прошел круглый стол, на котором обсуждалась проблема отлова, вакцинации и стерилизации бездомных животных в республике. Директор уфимской компании по отлову бродячих собак «Рекс» Муратби Рубжанов предложил организовать под Уфой заповедник для бездомышей.

Так в планах Рубжанова выделить участок под Уфой, где мог бы разместиться заповедник для свободного выгула 10 тысяч бродячих собак с крытыми теплыми и карантинными вольерами и лазаретом. Деньги на спонсирование предлагается получать от благотворительных фондов. Более того, уже несколько предпринимателей проявили горячий интерес к созданию такого заповедника.

Вице-премьер Ильшат Фазрахманов поддержал идею, добавив, что такие заповедники можно организовать в Иглинском и Архангельском районах. При этом заповедник должен обязательно обладать хорошей транспортной доступностью и не занимать территории охотничьих угодий и земель сельскохозяйственного назначения.