«Не хочу, чтобы был большим начальником»: Радий Хабиров поделился, о чем он мечтает для сына

Радий Хабиров находился рядом с женой во время рождения сына

Радий Хабиров в своих социальных сетях поделился радостным событием, которое произошло сегодня в его жизни. Рано утром на свет появился четвертый сын главы Башкирии, которого подарила ему супруга Каринэ Хабирова. Причем, как выяснилось, для Радия Хабирова 26 января – это особенная дата.

- Моей маме сегодня было бы 88, и именно сегодня моя Кариночка родила мне сына! Я точно не хочу, чтобы он был большим начальником. А просто был счастлив. Что мы можем с Кариной для него сделать - назвать его Тимер (железный). А в остальном- все дети республики для меня - мои дети, - признался Радий Хабиров.

Напомним, малыш появился на свет рано утром в уфимской клинике. Радий Хабиров не отходил от любимой супруги ни на шаг с момента первых схваток и до первого кормления. Сейчас малыш и молодая мама чувствуют себя хорошо.