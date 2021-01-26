Стало известно, какое имя выбрал для своего новорожденного сына Радий Хабиров

Малыш появился на свет в 03.55 утра

Сегодня глава Башкирии Радий Хабиров уже в четвертый раз стал отцом – супруга Каринэ Хабирова подарила ему сына, которого было решено назвать красивым старинным тюркским именем Тимер, что означает в переводе «железный». Об этом сообщает телеграм-канал «Подслушано в Башкирии». Сообщается, что глава республики находился рядом со своей женой весь процесс родов – от первых схваток до первого кормления. Ребенок появился на свет в 03.55 утра ростом 56 сантиметров и весом 3030 граммов. Сейчас молодая мама и ее малыш чувствуют себя хорошо и набираются сил.

Напомним, что у Радия Хабирова уже есть две дочери от первого брака, а также в браке с Каринэ Хабировой они воспитывают двоих сыновей.