В Башкирии отменили обязательный тест на коронавирус перед госпитализацией

На ковид пациента проверят уже в самой больнице Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Башкирии у пациента больше не будут требовать результаты ПЦР-теста на коронавирус за неделю перед госпитализацией. Об этом сообщил сегодня, 26 января, глава республиканского Минздрава на очередном брифинге, посвященном борьбе с ковидом.

- При этом медицинским работником, который направляет вас на госпитализацию, может быть назначен мазок на ПЦР, как и ряд других анализов, - отметил Максим Забелин.

Также у пациента, который собирается лечь в больницу, не должно быть ни температуры, ни кашля, ни других симптомов ОРВИ. Впрочем, в самой больнице пациента обязательно проверят на ковид – либо назначат ПЦР-тест, либо КТ легких.