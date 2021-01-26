В Башкирии мужчина набросился с киркой на семейную пару

фото: МВД РБ

В башкирском городе Салавате мужчина набросился с киркой на семейную пару. Об этом сообщило республиканское МВД.

Инцидент произошел вечером 21 января. 28-летняя горожанка вместе с мужем вышла на прогулку. Неожиданно к ним подбежал неизвестный и ударил их по голове киркой. Женщина тут же упала, а ее супруг вырвался и бросился искать полицию. В это время напавший начал требовать у женщины ценности. Нащупав у нее в кармане сотовый телефон, налетчик вытащил его и убежал.

Пострадавший тем временем встретил на улице полицейский автопатруль. Он рассказал сотрудникам о случившимся, после чего те пустились на помощь женщине и на поиски злоумышленника. Правоохранители смогли найти разбойника по следам на снегу.

– Чувствуя, что его преследуют, мужчина сначала скинул похищенный сотовый телефон, а затем и металлическую кирку с деревянной ручкой, – передали в МВД.

Злоумышленник был задержан и взят под стражу. Кирка и телефон, от которых он пытался избавиться, приобщены к уголовному делу о разбое с применением оружия.